OM : Pour MacHardy pas de discussion possible, « Milik est le meilleur numéro 9 de Ligue 1 ! »

Auteur du premier but marseillais hier soir face au Montpellier Hérault, Arek Milik a une nouvelle fois prouver sa qualité face au but. Et le consultant de RMC Sport Jonatan MacHardy voit tout simplement en lui le meilleur numéro neuf de Ligue 1…

Le scénario face à Montpellier a été cruel hier soir pour l’OM. D’abord mené dès 27 secondes de jeu et l’ouverture du score d’Andy Delort, les marseillais sont parvenus à égaliser à la suite d’un sublime but du buteur polonais Arek Milik. Le polonais s’est joué d’Hilton par un petit pont, suivi d’une frappe limpide du gauche. Il n’en fallait pas plus à Jonatan MacHardy, consultant RMC, pour décréter que Milik était bel et bien le meilleur numéro neuf du championnat. Devant même Kean et Icardi…

milik va aller à l juventus — machardy

« Milik, c’est le meilleur numéro 9 de Ligue 1, mais il va partir. Il va aller à la Juventus, il n’a rien à faire à l’Olympique de Marseille, malheureusement. Kean, Icardi, Volland, Yilmaz, tout ça, mais je suis désolé Milik est une pointure au-dessus. C’est le meilleur pur 9 à l’heure actuelle, donc il faut en profiter, car la saison prochaine il ne sera plus là » Jonatan MacHardy – Source : After RMC (10/04/21)