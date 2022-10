OM : Pour Ménès ces deux joueurs marseillais n’ont pas le niveau Ligue des Champions !

Encore une désillusion : les marseillais se sont inclinés hier soir sur la pelouse de Francfort (2-1) pour le compte de la cinquième journée de Ligue des Champions. Avec cette nouvelle défaite, les olympiens chutent donc à la quatrième place du groupe D.

Les hommes d’Igor Tudor avaient leur destin en main en arrivant au Deutsche Bank Park hier soir : en cas de victoire, ils auraient pu directement être qualifiés pour les phases finales de Ligue des Champions.

Balerdi et Gigot n’ont le niveau de la Ligue des Champions

C’est un but de l’attaquant japonais Daichi Kamada dès la troisième minute de jeu qui a plongé les marseillais dans un cauchemar. Le match a été une véritable bataille dans tous les secteurs de jeu entre deux équipes qui ont un niveau similaire.

Les olympiens ont eu toutes les peines du monde à égaliser : bien servi par Mbemba, Guendouzi place une superbe volée sous la barre de Trapp pour redonner espoir aux phocéens (22′). Mais il ne faudra pas moins de cinq minutes pour que les allemands reprennent l’avantage grâce à un but du français Kolo Muani (27′), qui inscrit son premier but dans la compétition.

Pour tout le monde, c'est le même constat : cette attaque de l'OM n'est pas assez tranchante. Pierre Ménès analyse la rencontre en détail dans son émission Face à Pierrot. « C'est rageant parce que Francfort n'est pas une équipe qui est supérieure à l'OM mais c'est une équipe qui a des joueurs plus réalistes devant et derrière et c'est ça qui fait une grosse différence ce soir. Encaisser deux buts sur des fautes défensives : c'est pas la peine de jouer avec autant de défenseurs pour être aussi friables derrière. Je pense pas que Balerdi et Gigot n'ont le niveau de la Ligue des Champions. Mbemba oui. Tu encaisses des buts comme ça et devant tu jettes la pièce. C'est pas la première fois que je le dis : Guendouzi, Harit et Sanchez en attaque c'est trop peu. C'est déjà miraculeux d'avoir marqué un but. Dans un match de ce niveau là, tu ne peux pas avec aussi peu de munitions offensives, marquer des buts. Dieng ne joue jamais… Suarez a fait une entrée calamiteuse, de toute façon c'est une erreur de casting, mais Payet ? On peut pas me dire qu'il ne peut pas jouer pratiquement avant-centre et permettre à Sanchez de prendre les espaces autour de lui. Je ne dis pas que ce serait formidable, je dis que ce serait mieux que rien. Parce que là on a rien. […] Je pense que Tudor est prisonnier de la bonne période de l'OM où ils ont marqués des points en jouant comme ça. Les équipes en face elles travaillent et elles savent maintenant comment contrer le jeu de l'OM. Il est évident que si Marseille veut être en Ligue des Champions l'année prochaine, il ,faudra prendre un attaquant de bon niveau au mercato d'hiver et ça j'ai l'impression que ça fait des années qu'on le dit. » Pierre Ménès – Face à Pierrot – 26/10/2022