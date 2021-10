OM : Pour Pape Gueye, cette recrue estivale est « un top joueur »

Ce mardi, Pape Gueye a répondu aux questions des journalistes au centre RLD lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Avant le déplacement à Troyes pour y affronter Nice en match à rejouer de la 3e journée de Ligue 1, le milieu de terrain a évoqué le niveau de son coéquipier William Saliba…

Ca va être un énorme joueur et je l’espère pour lui parce que Saliba le mérite — Gueye

« Surpris par son adaptation, non. C’est quelqu’un que je regardais quand il était à l’ASSE. Tout le monde le connaissait. Quand il est arrivé, j’ai vu qu’il était très mature, on peut le voir dans son jeu. Il sait quand prendre le risque et ne pas le prendre, c’est très fort pour quelqu’un de son âge. C’est un top joueur, il est à l’écoute, je suis très proche de lui et je pense que ça va être un énorme joueur et je l’espère pour lui parce qu’il le mérite. » Pape Gueye – source : Conférence de presse (26/10/2021)