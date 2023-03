OM : Pour Patrick Bosso, il y a un problème Éric Bailly

Arrivé à l’Olympique de Marseille cet été, Éric Bailly traverse une période compliquée. Régulièrement blessé, le joueur ivoirien a été déclassé par Igor Tudor dans la hiérarchie des défenseurs de l’OM, voyant Leonardo Balerdi, Sead Kolasinac et même Valentin Rongier lui passer devant. Invité à réagir sur la situation du défenseur de 28 ans, Patrick Bosso reconnaît les qualités athlétiques du joueur mais pointe du doigt un problème physique et psychologique.

À LIRE AUSSI : Internationaux OM : Le programme complet de cette trêve internationale !

« J’ai été un peu déçu. On voit que c’est un grand joueur. Dans ses interventions défensives, on voit qu’il a quelque chose. Le problème, c’est qu’on ne le voit pas assez. On n’arrive pas à l’identifier au club. Lorsqu’il fait un bon match, on croise les doigts pour qu’il ne soit pas blessé au prochain. On n’arrive pas à le cerner. Jean-Louis Gasset me disait lui même que c’était un très bon défenseur. Il me fait un peu penser à Marius Trésor par instant. Il court vite, il est élégant, c’est un leader mais il y a un problème. Je ne connais pas la nature de ses blessures mais il ne joue pas assez. » Patrick Bosso – Football Club de Marseille (20/03/2023)

Bailly ne s’identifie pas à l’OM

Jean-Charles De Bono a lui aussi revenu sur la situation du joueur ivoirien. Il explique que le défenseur ivoirien ne s’identifie pas assez à l’Olympique de Marseille et doute de la volonté des dirigeants de vouloir prolonger l’aventure avec le défenseur de 28 ans.

« Il y a quelque chose qui me dérange chez lui. Il ne s’identifie pas à l’OM. Il est un peu arrogant, il y a énormément de joueurs africain qui ont joué à Marseille et la plupart se sont imposés au club. C’est peut-être sa façon d’être mais j’ai l’impression qu’il ne veut pas rentrer dans cette bulle marseillaise. Il a été blessé dans tous les clubs où il est passé. Il faut poser une réserve là-dessus. Il a en plus un salaire très élevé. Je ne pense pas que les dirigeants le conserveront à la fin de la saison. » Jean-Charles De Bono – Football Club de Marseille (20/03/2023)