OM : Pour Payet, la question de son mercato ne se pose pas (cet hiver) !

L’OM va enchainer son second déplacement en 3 jours. Après le 0-0 à Bordeaux, les olympiens vont se rendre à Saint-Etienne. En conférence de presse ce mardi, Dimitri Payet a répondu aux questions des journalistes. Alors qu’il était au centre de rumeurs mercato, Dimitri Payet a clairement fait savoir qu’il voulait rester au club. Cependant, il attend une équipe compétitive pour jouer la Ligue des Champions si l’OM obtient une qualification…

#Payet : « Si on joue la LDC avec un groupe restreint, moi aussi je me poserai des questions… Rester ou aller voir ailleurs « #ASSEOM #Co…

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 4, 2020