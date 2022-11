OM : Pour Emmanuel Petit, ce joueur olympien « est au fond du trou »

Sélectionné pour la première fois en mars 2022 par Didier Deschamps, Jonathan Clauss ne fait pourtant pas partie de sa liste pour partir au Qatar. Une grosse déception pour le natif de Strasbourg et une incompréhension pour beaucoup.

Avec la possibilité de prendre 26 joueurs, Didier Deschamps a fait le choix de n’en prendre que 25. Une décision qui étonne : Emmanuel petit ne comprend pas et l’explique dans l’émission Rothen s’enflamme.

« Tu as la possibilité dans cette Coupe du Monde de prendre un groupe de 26 joueurs, il en prend 25, il reste une place. J'aurai pu citer Digne également, je me dis que tu as la possibilité de prendre un 26ème joueur et de faire un heureux jusqu'à la fin de ses jours, même si il joue pas. Parce que Clauss avec le changement de formation n'était pas partant pour être titulaire, mais quelque part tu sais qu'avec lui tu n'auras pas de problème d'égo. Donc tu sais que le bon vivre-ensemble est tellement important dans les grandes compétitions et en terme d'égo, on a vu comment ça s'est passé lors du dernier Euro entre certains joueurs. Tu es sûr qu'il ne va pas te casser les bonbons. Tu sais également que Clauss c'est quand même une formidable histoire qui parle à tous les jeunes footballeurs qui rêvent un jour de jouer en Equipe de France ! Son histoire elle est formidable en l'espace de deux trois ans il est sorti de nulle-part puis d'un seul coup il est arrivé au sein de l'Equipe de France avec l'ambition de jouer la Coupe du Monde. Sportivement il aurait pu dépanner parce qu'on est pas figé dans un système dans une grande compétition, il peut y avoir des suspendus et des blessés ou même l'adversaire qui t'amènent à changer de système quand je vois qu'on a globalement que des défenseurs centraux je me dis mais quelle est l'option B ? Quel est le plan B pour Didier ? Si jamais il est obligé de changer, il va faire jouer encore des joueurs à des postes qu'ils n'aiment pas même s'ils sont obligés de le faire. Dernière chose : vu qu'il faisait partie de l'Equipe de France ces derniers mois, la moindre des choses c'est peut-être de l'appeler de lui expliquer « J'ai changé de formation, de schéma tactique tu fais pas partie de mes plans je suis désolé. ». J'aimerai être une petite mouche pour savoir dans quel état d'esprit il est aujourd'hui. Evidemment qu'il est au fond du trou. C'est pas une critique acerbe envers Didier parce que c'est son rôle de sélectionner les joueurs et donc de faire des malheureux et des heureux mais du jour au lendemain il change sa formation, il fait plus partie des plans, alors que encore une fois tu peux pas rester figé dans un autre système… » Emmanuel Petit – RMC Sport – 11/11/2022