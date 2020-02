OM : Pour Runje, Caleta-Car a juste « retrouver son niveau habituel » !

Si l’Olympique de Marseille réussit une belle saison, il le doit en partie à sa solidité défensive symbolisée par la grande saison de Duje Caleta-Car. Un ancien Olympien, Croate également, juge le retour au premier plan de son compatriote…

« Il avait besoin d’une année et maintenant il est à son niveau habituel »

« Caleta-Car est un joueur très talentueux qui joue déjà en équipe nationale. Ça me fait mal de le dire mais on est derrière la France mais quand même deuxième au monde. (rires) Si un joueur est sélectionné chez les deuxièmes au monde, ça montre ses qualités. Mais après au niveau de l’adaptation, jouer en France, c’est pas facile. C’est très physique, c’est très technique, c’est très tactique. Il était avant en Autriche, ce n’est pas le même style de football. Il avait besoin d’une année et maintenant il est à son niveau habituel. (Sur la technique de Caleta-Car ?) C’est une manière de travailler chez nous. On aime avoir le ballon, c’est notre culture. Alors si en plus tu as des qualités physiques et tactiques, tu deviens un joueur pour le très haut niveau. »

Vedran Runje – Source : Football Club de Marseille

