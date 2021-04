OM : « Pour Sampaoli, c’est un atout de l’avoir ! »

Jorge Sampaoli l’a encore expliqué jeudi en conférence de presse, sa priorité c’est le développement du jeu. Le coach argentin a fait venir ses hommes mais s’appuie également sur Pancho Abardonado qui a intégré le staff.

L’ancien défenseur assure la traduction de l’Argentin et fait la liaison avec le centre de formation. Un lien précieux et une belle opportunité pour l’ancien coach des U19. C’est que que Olivier Echouafni a expliqué à la Provence ce vendredi.



Pour Pancho, c’est une magnifique opportunité

« Pancho, c’est une personnalité. Il a toujours eu du caractère. Je ne suis pas du tout surpris de le voir dans ce rôle-là aujourd’hui, il peut faire passer des messages et transmettre. Il a ça dans le sang. Quelque part, c’est une suite logique. Quand on jouait, il était déjà leader par les actes. Il n’avait pas forcément besoin d’avoir le brassard. C’était naturel. Il se battait jusqu’au bout, jusqu’à la dernière seconde et ne lâchait jamais rien, même lorsque c’était dur. Il ne faisait pas forcément partie des joueurs les plus talentueux, mais il avait des qualités mentales qui lui permettaient de déplacer des montagnes. Il est chez lui, dans sa ville, dans son club. Pour lui, le plus important sera d’emmagasiner de l’expérience. Il a l’opportunité d’intégrer ce staff et de voir comment ça se passe, c’est bien, parce que lorsqu’on est joueur, on ne se rend pas compte de ce qu’est ce métier d’entraîneur. Il va en prendre la mesure. Ce n’est pas facile, surtout dans un club comme l’OM, où la pression est forte. Pour Sampaoli, c’est un atout de l’avoir car il connaît les jeunes, ça lui fait gagner du temps. Pour Pancho, c’est une magnifique opportunité d’apprendre le métier avec les seniors qui, en plus, sont plutôt des stars. » Olivier Echouafni – source : La Provence (16/04/2021)