OM : Pour Tudor, « ça restera une bonne saison » !

En conférence de presse, Igor Tudor a évoqué cette défaite face à Lille (2-1). Le coach ne veut pas encore entériné la fin de la course pour cette deuxième place.

Tudor a été interrogé en conférence de presse sur les absences de de Payet et Tavares. Mais il n’a pas voulu en reparler: « J’ai répondu avant ce match. Je n’en parlerai plus. » Le coach ne veut pas encore abandonner l’idée de terminer deuxième: « Tant que mathématiquement c’est possible on croira à la seconde place… Quoi qu’il arrive, ça restera une bonne saison. On est tristes parce qu’on voulait gagner. On a eu les opportunités, ils en ont eu. Ils ont mis un but de plus. Le match était intéressant, ils ont bien préparés le match. Il nous a manqué quelque chose devant. »

Ce pénalty… Je ne sais pas si on peut dire qu’on l’offre mais voilà

Le coach estime que cela s’est joué a pas grand chose: « C’est vrai que le match aurait pu basculer dans notre sens. Ce pénalty… Je ne sais pas si on peut dire qu’on l’offre mais voilà… Le match bascule là. »