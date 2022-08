OM : Pour Tudor, pas de problème physique, mais…

Après le match nul 1-1 ramené de Brest, Igor Tudor a répondu à quelques questions en conférence de presse. Le coach olympien a notamment évoqué la préparation physique et l’état de son effectif…

Si pour Tudor il n’y a aucune difficulté physique, il reconnait que la deuxième mi-temps a été moins bonne sur ce plan là et que les joueurs auront du repos cette semaine avant la réception du FC Nantes samedi au Vélodrome.

Nous avions l’air moins frais en seconde période — Tudor

« C’était un match difficile contre une très bonne équipe. On s’est créé quatre ou cinq situations dangereuses en première période, surtout sur notre côté gauche. Le problème, c’est que nous avons pensé que le match était fini. Et en Ligue 1, qui est un bon Championnat, tous les matches sont difficiles, surtout à l’extérieur. Le résultat est réaliste. On prend un point et on doit continuer à travailler. Des difficultés physiques ? Non, je ne pense pas. C’est vrai que nous avions l’air moins frais en seconde période. Mais on joue samedi prochain (face à Nantes) et nous allons prendre le temps de nous reposer et de bien nous préparer. Alexis Sanchez et de Dimitri Payet ? Ils ont évolué à un bon niveau. Ils ont donné le meilleur. Ce sont deux bonnes entrées. Ils ont essayé des choses. Changement de stratégie face à Nantes ? Non, on va continuer à jouer comme on le fait. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (14/08/2022)

Concernant Alexis Sanchez, qui est entré en jeu à la pause à la place de Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi s’est montré rassurant en zone mixte : « C’est son premier match avec nous, il lui faut un peu plus de repères. Il n’a fait que quatre ou cinq entraînements avec nous, c’est très peu. Mais on sait très bien qu’il va beaucoup nous apporter, il va être très décisif. On en est sûr. C’est un joueur qui va beaucoup nous aider, c’est sûr. On connaît tous sa classe, il arrive avec beaucoup d’expérience, il a gagné beaucoup de trophées, insiste Mattéo Guendouzi. On a besoin de joueurs comme ça, qui vont nous aider, que ce soit en Coupe d’Europe ou en championnat. On lui souhaite de s’intégrer au plus vite, de marquer beaucoup de buts. Mais je suis sûr qu’il va en marquer beaucoup cette année. »