OM : Pour Tudor, si ce jeune progresse « il sera l’un des meilleurs du monde! »

Igor Tudor était en conférence de presse ce vendredi avant la recetion de l’AC Ajaccio demain au Stade Vélodrome. Le coach olympien a été interrogé sur le niveau de jeu de Nuno Tavares.

Tavares peut encore s’améliorer certains domaines comme quand et où bien jouer

» Nuno Tavares est un bon garçon, un joueur professionnel. Un peu timide encore en dehors du terrain mais pas sur le terrain. C’est un super joueur et je pense qu’il peut encore s’améliorer certains domaines comme quand et où bien jouer. Et s’il progresse encore, il sera l’un des meilleurs du monde. » Igor Tudor – source: Conférence de presse (07/10/2022)

Après être passé en conférence de presse en début d’après midi, Nuno Tavares avait évoqué son arrivée à l’OM sur RMC.

Arsenal n’a pas voulu qu’il y en ait une

« Avec mes agents on a toujours voulu une option d’achat mais Arsenal n’a pas voulu qu’il y en ait une. On voulait qu’il y en ai une. Mais ce n’est plus important, je suis à Marseille, et avec ou sans option je suis content. » Nuno Tavares – source : RMC (02/09/2022)