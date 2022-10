OM : Veretout annonce la couleur pour le match à Francfort !

Avant la reception du RC Lens ce samedi, Jordan Veretout a répondu aux questions des journalistes dans le cadre de la conférence de presse d’avant match au centre RLC. Le milieu de terrain a été interrogé sur le match face à Francfort, l’OM ira pour gagner !

« Moi je joue au football pour gagner, par pour défendre et gagner un match nul. On joue notre football comme on le fait depuis le début de la saison. On y va pour gagner, se qualifier. On ne doit pas être dans le calcul. La Ligue des Champions?, je le sens bien, on a bien relevé la tête. On a notre destin entre nos mains. On a un gros match samedi, c’est une semaine charnière pour nous. On peut monter sur le podium et se qualifier en 8emes, c’est une grande semaine ». Jordan Veretout – source : Conférence de presse (20/102022)

