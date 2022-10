OM : Pour Veretout, l’équipe n’est pas trop défensive !

Avant la reception du RC Lens ce samedi, Jordan Veretout a répondu aux questions des journalistes dans le cadre de la conférence de presse d’avant match au centre RLC. Le milieu de terrain a été interrogé sur le jeu proposé par Tudor, notamment avec le positivement de Guendouzi dans la ligne d’attaque.

« Trop défensif? Non je ne pense pas. On se procure des occasions, on regarde les matchs à la vidéo. On doit avoir plus de justesse devant le jeu mais dans l’animation, on est cohérents, on a des appels… Il faut continuer, tenter et marquer. (…) C’est un jeu différent de ce que j’ai connu en Italie. Tudor a une autre philosophie de jeu. Avant, je recevais le ballon plus sur le terrain, c’est différent. Ici, j’apporte plus défensivement. J’essaie de m’adapter au coach ». Jordan Veretout – source : Conférence de presse (20/102022)

