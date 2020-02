OM : Pour Zvunka, André Villas-Boas a réussi à transmettre son caractère…

Dans un entretien accordé à La Provence, Victor Zvunka a analysé l’apport d’André Villas-Boas à son effectif. Selon l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, l’équipe a pris le caractère du coach.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 face au LOSC pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Un match qui semblait perdu après le penalty raté de Valentin Rongier à la suite du but d’Osimhen.

Cette équipe ne lâche rien, c’est un vrai collectif qui a la rage — ZVUNKA

Mais l’équipe coachée par André Villas-Boas a montré qu’elle avait du caractère et a réussi à revenir au score grâce à un but de Dario Benedetto et un CSC lillois…

Une nouvelle preuve que l’Olympique de Marseille est capable de réagir lorsque tout semble perdu. Dans un entretien accordé à La Provence, l’ancien joueur de l’OM Victor Zvunka s’est exprimé sur l’apport de l’entraîneur portugais. Selon lui, AVB a réussi à transmettre son caractère à son équipe.

« Sur le plan du jeu, c’est parfois bien, d’autres fois moins, mais cette équipe a le caractère de son entraîneur, elle ne lâche rien, c’est un vrai collectif qui a la rage. Ils ne sont pas deuxièmes de justesse ! Onze points d’avance, ce n’est pas un hasard… »

Victor Zvunka – Source : La Provence