OM : Pourquoi De Bono a des (gros) doutes sur l’avenir de Khaoui au poste d’arrière gauche…

Extrait DFM. Milieu de terrain de formation, Saif-Eddine Khaoui a dépanné au poste de latéral gauche pendant la préparation. Un changement de poste qui ne convainc pas notre consultant Jean Charles De Bono.

Formé au poste de milieu de terrain offensif, Saif-Eddine Khaoui (25 ans) a reculé d’un cran lors des matchs de préparation afin notamment de palier l’absence de Christopher Rocchia, légèrement blessé.

Un choix osé d’André Villas Boas qui n’a pas convaincu Jean Charles De Bono. Selon notre consultant, Khaoui a encore du travail pour espérer devenir un bon latéral gauche de L1.

« IL y a BEAUCOUP de TRAVAIL SUR LE PLAN DÉFENSIF »

« Sans faire de comparaison, j’ai connu Eric Di Méco. Qui était un autre joueur, avec un autre tempérament. Et c’est le tempérament qui manque à Khaoui. L’agressivité ! Il a aussi beaucoup à travailler sur le plan défensif, parce que c’est un joueur qui n’a pas les bases défensives, et qui n’a pas ses repères à ce poste aussi.

Mais il y a aussi du positif, il a de l’activité, et cette patte gauche qui peut servir dans le couloir. Mais à ce poste, le plus important est de bien défendre. Etre bon sur l’homme, et sur son adversaire, et savoir être viril quand il faut. Est-ce qu’il en a les capacités ? Je sais pas. L’optique de Villas-Boas, sur les 4 matchs amicaux, c’est de l’avoir fait participer en tant qu’arrière gauche. Donc dans son esprit, Khaoui est latéral gauche ! Maintenant, aura t-il les capacités pour s’imposer ? Je ne veux pas m’avancer tout de suite, mais sur l’aspect physique et les contacts, ça manque un petit peu de jus, de pression et d’agressivité. »

Jean-Charles De Bono. Source : DFM – 3/08



Pour voir ou revoir, notre dernière émission Débat Foot Marseille