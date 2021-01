OM : Pourquoi la blessure de Thauvin a duré si longtemps…

Absent lors de la saison 2019/2020, Florian Thauvin est revenu très en forme à l’Olympique de Marseille. Franck Le Gall, médecin du club au moment de la blessure de l’ailier est revenu sur les raisons de la longueur de son absence.

Florian Thauvin a été blessé pendant plusieurs mois la saison dernière. L’international français a manqué sur le côté droit pour la première saison d’André Villas-Boas.

On choisit une option, on est obligé de la tenter — LE GALL

Dans un long entretien accordé à La Provence, Franck Le Gall, médecin du club au moment de la blessure de Thauvin a expliqué pourquoi son absence a été si longue.

A LIRE AUSSI : Ex OM : Benjamin Mendy au coeur d’une polémique

« La prise en charge a été logique et adaptée. D’abord un traitement médical qui, de ce que j’ai vu, a été bien conduit. On sait que ça peut être chirurgical à un moment, mais on essaie toujours le traitement médical. Puis il a été opéré par quelqu’un de renommé, James Calder à Londres. Malheureusement, ce sont des dossiers amenés à durer. On choisit une option, on est obligé de la tenter même si on sait qu’elle ne sera pas forcément suffisante, parce que la même lésion sur deux joueurs peut entraîner deux suites différentes. C’est comme ça. » Franck Le Gall – Source : La Provence