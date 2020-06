OM : Pourquoi la campagne d’abonnement est boycottée par les South Winners ?

Les South Winners ont décidé de boycotter la campagne d’abonnement proposée par la direction pour débuter la prochaine saison. Comme en témoigne le communiqué publié hier soir et signé par l’ensemble des clubs de supporters…

Une rencontre a eu lieu hier entre la direction de l’OM et les représentants des différents clubs de supporters à La Commanderie. L’objectif était de mettre en place les modalités de la campagne d’abonnement pour la prochaine saison 2020/2021. A l’issue de cette réunion les clubs de supporters des virages nord et sud ont pris la décision de boycotter la campagne d’abonnement.

Voici le communiqué publié par les South Winners…

Les groupes de supporters restent prudents…

« Suite à la réunion qui s’est tenue ce jour avec l’OM, en accord avec tous les groupes de supporters des virages sud et nord confondus, avoir pris la douloureuse décision de ne pas commencer la campagne d’abonnements dans les délais proposés par la direction et ce pour différentes raisons. En premier lieu nous ne pouvons pas nier la crise sanitaire et la circulation toujours active du virus. En effet, l‘état actuel des informations reçues des plus hautes autorités compétentes ne nous permet pas, à cette heure, de remplir le virage sans risque de nouvelle contamination et propagation de l’épidémie, et ne nous assure donc pas du respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale dans le virage. Le deuxième point concerne le respect du quota d’abonnés constant dans le virage, qui ne pourra jamais être maintenu tout le long de la saison. (…) Depuis l’enclenchement de la phase finale du déconfinement, la ministre des Sports a décidé de restreindre l’accès dans les stades en France à seulement 5000 personnes. (…) Tout ceci ne saurait prendre effet et fonctionner sans l’assurance de la réouverture des stades sur l’ensemble de la compétition et des conditions sanitaires maîtrisées car cela nous fera retomber dans la situation actuelle avec des avoirs sur les abonnements et des propositions de donation au club. (…) Des propositions alternatives concrètes ont ainsi été formulées à la direction de la billetterie (…) mais elles sont restées vaines, qui plus est sans véritable considération ni prise au sérieux, le directeur général adjoint, membre du comité exécutif et président de l’OM Nation, Monsieur Laurent Colette, se permettant même de s’esclaffer d’un rire narquois, ce qui est bien regrettable et affligeant et qui a donc mis fin à la réunion… ».

