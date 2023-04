OM : Pourquoi Mbemba a disparu ?

Chancel Mbemba a démarré sur le banc contre Montpellier et Lorient, les 31 mars et 9 avril derniers. L’ancien sélectionneur du Congo : Claude Leroy, affirme dans la Provence, ne pas comprendre ce choix.

Interrogé par la Provence, Claude Leroy, ancien sélectionneur du Congo entre 2011 et 2013, où il a connu Mbemba, a donné son opinion sur la non titularisation du défenseur sur les deux derniers matchs de Ligue 1. Voici l’extrait consacré à l’international Congolais par son ancien sélectionneur.

Mbemba a de besoin de sentir beaucoup de confiance

« J’ai été très étonné de ne pas le voir dans le onze de départ à Lorient, explique Claude Leroy dans les colonnes de la Provence du 13 avril. Dans l’absolu il est indiscutable dans le relatif je ne sais pas ce que ça donne au quotidien. Je ne suis pas dans les arcanes de l’OM pour pouvoir juger ce qui se passe en interne. Ce serait très prétentieux de ma part de porter un jugement. Ce que je sais c’est que Chancel a besoin de capitaliser beaucoup de confiance pour donner ce qu’il a à donner. Il a peut-être le sentiment d’être un peu plus discuté. Il a besoin de sentir beaucoup de confiance dans les regards dans les sourires dans les mots des autres. Il fait quand même une saison énorme. »

🔹Chancel Mbemba 🇨🇩 a soudainement disparu du onze de départ de l’OM depuis 2 matchs. « C’est le football », dit-on au sein du club, sans évoquer ni justifier les choix de Tudor, qui ne s’embarrasse pas non plus avec Eric Bailly. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/PJQNyvI0Sz — Infos OM (@InfosOM_) April 13, 2023

L’OM aura besoin de Mbemba

L’ancien sélectionneur du Congo poursuit : « Je ne sais pas comment il réagit mais c’est quelqu’un de positif qui ne se plaint jamais et bosse tout le temps. Il doit attendre de pouvoir rejouer. L’OM aura besoin de lui car contrairement à ce que les gens pensent il a une immense expérience internationale tant en club qu’en sélection. Je le suis et je pense que même les Marseillais sont étonnés par sa saison. Il était peut-être moins efficace, ces derniers temps, bien qu’il ait marqué un but important contre Strasbourg. Il s’est peut-être fait prendre une fois ou deux, mais quel défenseur ne se fait pas prendre sur un dribble extérieur ou intérieur ? En réalité je le trouve très costaud et nettement supérieur aux autres sans faire de comparaisons. Sur ce que j’ai vu à Lorient ce n’était pas terrible.«