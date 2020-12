OM : Pourquoi Nagatomo est un flop sportif ET structurel !

C’est la trêve, l’Olympique de Marseille est cinquième de Ligue 1, avec deux matches en retard cependant qui pourraient lui permettre de monter à la quatrième place en cas de double victoire. En attendant, c’est l’heure de dresser le bilan des recrues et notamment Yuto Nagatomo…

Si tu dois bricoler autant le faire avec ton centre de formation

« Pour moi, Nagatomo, c’est un flop sportif et structurel. Recruter ce genre de joueurs c’est contre productif même pour faire grandir ton club. On sait que tu ne peux pas recruter que des jeunes joueurs, la première année de Lopez à Lille l’a fort bien illustré. Mais à l’OM, on a déjà des joueurs d’expériences, Mandanda, Alvaro, Payet même des Thauvin, Benedetto… T’as pas de besoin impérieux d’ajouter un joueur d’expérience de plus. Et puis surtout ce dont tu as besoin maintenant alors que tu veux entrer dans un projet de trading, c’est de donner des gages à ton centre de formation. Même si ce ne sont pas des cracks, tu as besoin de faire jouer des mecs de ton centre surtout à un poste comme latéral gauche remplaçant, pas titulaire. Quitte même pourquoi pas à faire jouer là un gars dont ce n’est pas le poste d’origine. Kamara à un moment il avait dépanné en latéral gauche. C’était pas son poste mais au moins, il avait accumulé un peu de temps de jeu. C’est une bonne chose à montrer aux parents. Si tu dois bricoler autant le faire avec ton centre de formation surtout que dans le jeu de Nagatomo actuellement, il n’y a aucune plus value offensive… Ou défensive… » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille

