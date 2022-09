OM : « Pourquoi ne pas lutter avec Paris ! »

Interrogés sur la perspective d’un titre à l’issue de la saison lors de l’émission du 5 septembre, Nicolas Filhol et Jean Charles De Bono répondent et on peux voir que les avis ne sont pas forcément les même.

« Je pense qu’il faut se calmer »

« Non, c’est un début de saison et d’autant qu’on le disait, on a joué que des équipes de milieu et bas de tableau sauf Nice qui est un peu à la ramasse en ce début de saison. Pour autant, on peut dire qu’on fait un bon début de saison. Ça, c’est la réalité, c’est comptable dans le jeu, c’est agréable. Par contre les perspectives et les plans sur la comète, moi je pense qu’il faut se calmer. » Nicolas Filhol – Source : Emission FCM du 05/09/2022.

« Obligé d’être ambitieux ! »

« Mais en fait si tu ne l’est pas (ambitieux ndlr) en début de saison tu ne l’est plus. Tu es obligé d’être ambitieux ! Je veux dire le supporter, nous-même ici on est les premiers à dire que l’on aimerait, qu’il faudrait qu’ils nous ramènent quelque chose. Une Coupe de France, pourquoi ne pas lutter avec Paris, ne serait-ce que les embêter un peu ! On ne sait pas si tu seras reversé en Europa, tu as une Europa League à jouer et peut-être aller au bout et on espère pouvoir voir ça ! Maintenant, je trouve que c’est un peu trop précipité à mon avis. Même si au fond de toi dans un coin caché, tu te dis on va ramener quelque chose, te dire aujourd’hui qu’on est capable de lutter avec l’Europe, de lutter avec Paris ou les autres… oui on lutte pour l’instant mais il faudra voir sur la longueur et notamment fin septembre quand on aura joué tous ces matchs de poule de Ligue des Champions. On va voir un petit peu comment on réagit à toutes ces rencontres. » Jean-Charles De Bono – Source : Emission FCM du 05/09/2022.

