OM: Pourquoi Rothen ne veut pas de Zidane au PSG…

Après l’annonce de Riolo, et la reprise par différents médias partout en Europe d’un possible accord entre Zidane et PSG, c’est un déferlement de réactions sur les réseaux sociaux. Ancien joueur et supporter de Paris, Rothen n’imagine pas le natif de la Castellane sur le banc de la capitale…

Amoureux du PSG, Jérôme Rothen n’est pas favorable à l’arrivée de Zidane sur le banc du PSG. L’ancien ailier de Monaco, imagine Zizou du côté de l’Olympique de Marseille par rapport à son identité et sa ville de naissance. Il s’est exprimé au micro de RMC :

Je ne veux pas qu’il aille au PSG, mais plutôt à l’OM ou Monaco– Rothen

« Le Président Macron ne cite pas le PSG. Il souhaite juste que Zidane revienne dans un club français. Pour le rayonnement de la France, pas de problème. Qu’un mec aussi talentueux et charismatique revienne en France, tous les jours, mais pas au PSG ! Zidane doit rendre tout ce qu’il a reçu ici en France. En termes d’image, ce serait génial pour la France. Mais pas à Paris ! C’est comme Galtier. L’identification au club est importante. Mes critiques par rapport à ce choix sont sur ça, pas sur les compétences sportives. Zidane, c’est une légende. Il a gagné des Ligues des Champions avec le Real Madrid. Mon discours n’est pas paradoxal. Ça fait trois semaines que Zidane entretient le secret. Pourquoi il ne parle pas ? Je ne veux pas qu’il aille au PSG, mais plutôt à l’OM ou à Monaco. » Jérôme Rothen— Source: RMC (10/06/22)

🔴🔵 @RothenJerome : « Le PSG a besoin d’avoir une identité de jeu, est-ce que Zidane est le parfait exemple pour cela ? Il y a des meilleurs entraîneurs que lui de ce côté-là. » #RMClive pic.twitter.com/T6PKfp9BIn — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) June 10, 2022

L’ancien entraineur de l’OM et natif de Marseille Rolland Courbis, ne comprend pas l’énervement des Marseillais vis-à-vis de Zidane. Pour lui, voir Zizou rejoindre le PSG serait une très bonne chose pour la France…

« Zizou a une histoire avec Marseille, il n’a aucune histoire avec l’Olympique de Marseille. Il n’a même pas fait un tournoi à six avec le maillot blanc de l’OM quand il avait 12 ans. On vient d’avoir dans notre football français le non-départ de Mbappé, ce qui est pour moi, en tant que chauvin français, une très bonne nouvelle, Avant de parler du PSG, on me dit qu’il y a la possibilité que Zizou rentre en France. » Rolland Courbis— Source: RMC (10/06/22)