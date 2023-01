OM : Poursuivre la série !

Jouer un lundi. Voilà bien une drôle de décision des génies de la LFP. Le pire est pour les strasbourgeois qui devront jouer à 15h. Ce n’est pas le moment de trainer en route. Les lensois qui nous devancent au classement ont su battre un petit Qatar St Germain, ce qui ne nous permettra pas de profiter de la rencontre de ce soir pour réduire l’écart de 4 points issu du calendrier du milieu de semaine.

Au mieux, pourrions-nous le maintenir et ce serait déjà pas mal. La lourde victoire des olympiens contre Toulouse, lesquels ont bien réagi hier en gagnant à domicile, permet tous les espoirs mais nous sommes habitués à l’irrégularité, à ne jamais trop savoir sur quel pied danser quand l’OM joue. Les joueurs de Tudor ont pourtant une excellente carte à jouer en mettant tous leurs atouts de leur côté, de fait nous serions dégoûtés si l’équipe ne revenait pas à Marseille avec les 3 points.

Nous pouvons nous montrer curieux de vérifier si ce sont les toulousains qui ont été faibles au Vélodrome jeudi dernier, ou si ce sont nos joueurs qui sont invincibles. Ils ont su mettre tous les ingrédients qui ouvrent plus sûrement la voie des victoires. Gros travail à la récupération, volonté d’aller de l’avant, avec la verticalité qu’on a parfois perdu de vue avant la CDM, engagement de chacun dans toutes les zones du terrain, autorité, sang-froid, volonté de vaincre et… réussite. On veut revoir tout ça à La Mosson ce soir.

J’avais peur la semaine dernière que la question du mercato ne pèse sur les esprits, on dirait que les joueurs n’y sont pas sensibles, pourvu que ça continue. Le transfert de Gerson permet d’entrevoir du recrutement. On parle de Delort, il ne serait pas de trop. La question de son transfert à Nice alors qu’il était envisagé qu’il signe plutôt chez nous, ne m’encombre pas, on ne connait pas tout ce qu’il d’est passé. Mais ce sera peut-être quelqu’un d’autre. J’avoue être curieux de ce que va nous sortir Longoria.

Je m’arrête là ! Mais je me fais un plaisir avant de rendre l’antenne de vous présenter tous mes voeux de santé, bonheur, prospérité pour 2023, pour vous et vos familles. Et puis on va surtout se souhaiter un OM performant qui fasse plaisir. Ça commence ce soir. Poursuivre la série avec une quatrième victoire nous mettrait sur la bonne trajectoire. Au fait, je serai au Débat Foot Marseille avec les amis du FC Marseille ce soir et je regarderai le match au studio. Suivez-nous dès 17h30.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert