OM : Premier accroc pour Nuno Tavares !

L’OM s’est incliné 2-0 à Tottenham mercredi soir lors de la première journée de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Nuno Tavares sur ce match.

L’Olympique de Marseille a livré une grosse première période face à Tottenham. Les olympiens ont été solides dans les duels, en particulier en défense. Attentifs et solides, les hommes de Tudor ont réussi à faire reculer le bloc de Conte. Marseille avait le ballon et semblait hors de danger des attaques anglaises. Par contre, l’attaque a été un peu trop timide. Tavares a tenté sa chance sans cadrer, Guendouzi a lui trouvé le cadre mais Lloris a été décisif. L’optimisme était au rendez-vous en début de seconde période, mais l’attentisme de Tavares a permis de lancer Son en profondeur, la vitesse de l’attaquant a fait la différence obligeant Mbemba a tenté un tacle un peu tardif ce qui occasionnera un carton rouge et le basculement de la partie. A 10 contre 11, Gerson est remplacé par Balerdi et l’OM ne propose plus grand chose. Cependant, les entrants Kolasinac et Harit sont proches de réaliser le coup parfait, mais l’international marocain n’y a pas cru. Ensuite, les marseillais ont été naïfs et attentistes sur deux actions. Tavares, passé à droite, laisse centrer, Bailly lâche le marquage et Richarlison est seul pour envoyer une tête que Lopez n’arrive pas à sortir. Le brésilien va s’offrir un doublé sur une action identique suite à un corner, cette fois Gigot se rate et Lopez ne peut rien faire. Under aurait pu marquer un but mais ce dernier a trop attendu pour frapper. Une première défaite frustrante.

La note de Nuno Tavares : 3.5/10

Son appréciation Premier accroc pour Nuno Tavares !

Impressionnant depuis son arrivée à l’OM, le latéral portugais prêté par Arsenal a été surprenant en Ligue 1 et a épaté les observateur. Il a rendu une copie nettement moins brillante lors de ce premier match de Ligue des Champions. Malgré une bonne frappe non cadrée, il a eu du mal à effacer ses adversaire, il a eu beaucoup de déchets dans les passes. Mais surtout il a montré trop de laxisme en défense. En retard sur le passeur pour Son qui amène le penalty, il est aussi trop attentiste sur le centre pour l’ouverture du score mais aussi sur le second but. Un manque d’agressivité dommageable dans cette compétition…

Les notes des médias L’Equipe 4/10 Replacé un temps sur le côté droit de la défense après la sortie de Clauss (70e), le Portugais semble attentiste sur l’ouverture du score de Richarlison (76e), Perisic peut tranquillement centrer. De l’activité, rattrapé par Emerson après avoir effacé Romero sur un déboulé (21e), centreur intéressant après un lancement parfait de Guendouzi (37e). Défensivement, il apparaît parfois laxiste. Maxifoot 3.5/10 impressionnant depuis son arrivée à l’OM, le piston gauche a connu une soirée plus compliquée. Brouillon et pas toujours très concentré, il a perdu la plupart de ses duels et n’a pas très bien défendu dans son couloir. FootMercato 3/10 Un début de match emballant sur son côté où sa vitesse et sa percussion ont causé quelque dégâts (16e). En confiance, il tente même une belle frappe du droit de peu à côté (20e). La suite fut beaucoup moins reluisante entre des pertes de balle (25e, 34e), des erreurs de concentration et des temps de retard sur sa défense. Le Portugais a même vécu une seconde période franchement pénible. Responsable sur l’action menant au carton rouge de Mbemba, il a souffert de l’entrée de Kulusevski (64e).