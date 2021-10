Le jeune attaquant du Real Madrid Pedro Ruiz Delgado a rejoint l’Olympique de Marseille lors du mercato estival. Il a ensuite été prêté au Nec Nijmegen avec lequel il vient d’inscrire son premier but après des semaines d’absence liés à une blessure….

L’Olympique de Marseille a recruté le jeune attaquant de 21 ans Pedro Ruiz Delgado en toute fin de mercato, à la surprise générale. Pablo Longoria a eu l’occasion de le signer gratuitement en provenance du Real Madrid, et lui a fait paraphé un contrat d’une durée de trois ans. Il est actuellement prêté au Nec Nijmegen afin qu’il s’aguerrisse et prenne de l’expérience avant d’être opérationnel pour la Ligue 1.

Souvent comparé à Zlatan par rapport à sa taille (1M98) et son profil, il vient de marquer son premier but en match amical lors de la victoire du club hollandais face aux Allemands du VFL Bochum (4-5).

Il pourrait par la suite devenir la doublure d’Arek Milik si ce dernier joue encore à l’OM d’ici les prochaines années. De retour, il se veut confiant pour la suite et a adressé un message pour les supporters :

