OM : Première grosse indication sur la compo contre Montpellier… et le PSG !

Florian Thauvin a rejoué pour la première fois sous le maillot olympien la semaine dernière face à Amiens. Il faudra cependant encore attendre avant de le voir débuter un match…

Interrogé sur le retour de son international français, André Villas-Boas a été très clair concernant les prochains matches. Il faudra encore lui laisser du temps avant qu’il ne retrouve la plénitude de ses moyens. Sans surprise donc, pas de titularisation à Montpellier.

thauvin va être sur le banc à Montpellier, contre le PSG aussi, je pense

« On a pas eu trop de temps, on a travaillé tactiquement. Sur le match de Montpellier, aussi. Physiquement, enfin pas vraiment physiquement mais disons que son dernier match complet c’était pour la France et ça fait beaucoup de temps qu’il ne joue pas dans la compétition. Et rentrer maintenant, en mars, ça veut dire rentrer face à des équipes qui sont biens avec des mécanismes bien en place. Ça va prendre du temps. Il va être sur le banc à Montpellier, contre le PSG aussi, je pense. On verra après la trêve, ça va dépendre de lui et de son état. Après chaque séance d’entraînement, il se sent fatigué. Ça va venir petit à petit. Normalement, une présaison prend six semaines. Lui a maintenu son niveau physique mais les exercices, la concentration, tout ça va prendre un peu de temps. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse du 12 mars 2020