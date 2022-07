OM : Première mise en place de Tudor… on en sait plus sur le système de jeu !

Le nouvel entraineur de l’OM, Igor Tudor a dirigé son premier entrainement lundi. Le coach croate sera officiellement présenté à la presse ce mardi en fin de matinée. Ce dernier devrait proposer un système avec une défense à trois.

Accompagné par son adjoint champion du monde 2006, Mauro Camoranesi (qui sera son bras droit en attendant un préparateur physique, un entraîneur des gardiens et un analyste vidéo (Giuseppe Maiuri?)), Igor Tudor a dirigé sa première séance d’entrainement lundi. Le nouveau coach de l’OM est réputé pour demander énormément d’intensité à ses joueurs afin de proposer un gros pressing en match. Le quotidien l’Equipe précise que Tudor « a déjà procédé à une petite mise en place tactique pour poser les premières bases de son jeu en 3-4-1-2 ou 3-4-3, les deux systèmes utilisés lundi. Il a aussi insisté sur un pressing individuel agressif, ce qui n’a pas trop dépaysé les joueurs… » Le technicien croate va peser sur les profils recherchés lors de ce mercato, il aime les joueurs capable d’enchainer les efforts et polyvalents. L’OM devrait muscler son jeu cette saison…

Tudor devrait bien utiliser un 3-4-1-2 ou 3-4-3

𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 sous le regard du nouveau coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 👀🚧 pic.twitter.com/AGGje3WOIo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2022

Igor est un authentique leader qui propose une vision audacieuse du foot

« Aujourd’hui, l’OM est dans une situation plus solide grâce au leadership du président Pablo Longoria. En collaboration avec Jorge Sampaoli, qui avait également rejoint le club l’année dernière à un moment difficile, ils ont tous deux travaillé sans relâche pour libérer le potentiel de l’équipe. Alors que Jorge passe la main, je lui souhaite bonne chance et je lui exprime ma gratitude pour ce qu’il a fait, avec les joueurs et les supporters du club, pour amener l’OM vers une nouvelle étape passionnante. Cette saison, nous allons faire face à un nouveau et beau défi, puisque le club retrouve la Ligue des champions. Nous sommes déjà passés par là, et nous en connaissons les exigences. Nos fondations reposent sur la confiance en nos joueurs et en notre projet, et nous avons besoin de dirigeants qui partagent notre vision et comprennent les attentes de nos supporters. Je pense que nous avons trouvé en Igor Tudor ce dont nous avons besoin, et je suis heureux de l’accueillir dans notre club. Igor est un homme combatif, comme il l’a démontré tout au long de sa carrière, tant comme entraîneur que comme joueur. Formé à Split, je suis convaincu qu’il se sentira chez lui à Marseille. De plus, son expérience d’entraîneur au Galatasaray et au PAOK, ainsi qu’à la Juventus en tant que joueur, l’ont préparé au niveau de passion qui définit et unit notre club et sa ville. Mais avant tout, comme il l’a récemment prouvé à l’Hellas Vérone, Igor est un authentique leader qui propose une vision audacieuse du foot, qui ne recule devant aucun défi et qui est déterminé à rechercher l’excellence. » Franck McCourt – source : OM.fr (04/07/2022)