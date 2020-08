OM : « Pression maximale sur Villas-Boas qui va devoir faire des miracles… »

Interrogé sur les ambitions que peut nourrir l’OM cette année, le consultant du Canal Football Club Geoffroy Garétier doute des capacités du club à revenir en ligue des champions la saison prochaine.

Peu après la victoire à l’arraché face à Brest, les membres du Canal Football Club ont été invités à donner leur avis sur les ambitions que peut nourrir l’OM cette saison. Et pour le consultant Geoffroy Garétier, une nouvelle qualification en ligue des champions tiendrait du miracle :

va jouer la ligue des champions, sans avoir augmenté son budget, ni s’être réellement renforcé — Garétier

« On se souvient que la dernière fois que l’OM a joué la ligue des champions, en 2013-2014, ils ont fait 0 point en phase de poules et derrière, ils terminent 6ème du championnat. À ma connaissance, c’est la première fois qu’une équipe va jouer la ligue des champions, sans avoir augmenté son budget, ni s’être réellement renforcé. Par ce que là, on parle de prêts et de joueurs d’appoints... Donc là, il va falloir faire des miracles. Dans un contexte particulier, ou la ligue des champions va se jouer sur 2 mois, entre la mi-octobre, et la mi-décembre. Donc pression maximale sur Villas-Boas qui va encore une fois devoir faire des miracles. » Geoffroy Garétier – Source : Canal Football Club (30/08/2020)