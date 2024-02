OM : Printant, « un mec qui sait rentrer dans la tête des joueurs »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Fidèle adjoint de Jean Louis Gasset, Ghislain Printant fait lui aussi parti de l’aventure marseillaise. Le coach adjoint sait motiver ses joueurs comme le raconte François Modesto à la Provence.

Ghislain Printant s’était déjà fait remarqué mais comme numéro un au Sporting Club de Bastia. François Modesto, ancien défenseur du club corse, s’est confié à la Provence sur le profil du bras droit de Jean Louis Gasset à l’OM. « J’en garde un bon souvenir. « Si on se sauve en Ligue 1 et qu’on fait une finale de coupe de la Ligue, on le doit en grande partie à Ghislain. (…) Comme Jean-Louis (Gasset), c’est un mec qui sait rentrer dans la tête des joueurs. On a fait un miracle grâce à ses qualités psychologiques et tactiques ».

Invité de Débat Foot Marseille et actuel adjoint de l’équipe reserve de Montpellier, Vitorino Hilton nous a parlé de Jean Louis Gasset qu’il a eu comme coach au MHSC. « Oui, c’est surtout ça qu’il arrive à faire, c’est d’essayer de retrouver cette confiance. Parce que quand il était arrivé ici à Montpellier, quand il était mon coach, c‘était une période assez compliquée aussi. Et lui, il est venu, il a de suite mis la confiance sur certains joueurs qui avaient des doutes. Et les résultats sont de suite revenus. Donc, même si c’est un ancien coach, c’est un ancien coach qui a coaché pas mal de joueurs de toute génération, donc il connait très bien les anciennes méthodes, les nouvelles. Je pense qu’il a beaucoup d’expérience pour ça. »

Prochain match pour Gasset et ses hommes samedi soir, face à Clermont. Avant de recevoir Villarreal, le 7 mars pour le quart de finale de la Ligue Europa.