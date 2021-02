OM – PSG (0-2) : Défaite attendue, sans surprise et sans âme !

L’Olympique de Marseille s’incline face au PSG (0-2) et enchaine un sixième match sans victoire.

OM 0 2 PSG 8′ Mbappé 25′ Icardi

Le Onze de Départ :

Mandanda

Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo

Rongier, Kamara, Gueye

Thauvin Germain Payet



LE MATCH

Les marseillais sont agressifs et proposent un bon pressing lors de ces premières minutes de jeu. Mais suite à un corner, Paris part en contre et Mbappé va trop vite pour Sakai et part conclure face à Mandanda (0-1 / 8′). L’OM n’abdique pas, continue de presser et tente de construire. Sur un centre, Payet laisse passer le ballon, la frappe de Rongier est cadrée mais trop molle (22′).

Gueye profite d’une erreur et tente sa chance en demi-volée, mais Rico est attentif. Cependant, Florenzi trouve Icardi dans un mauvaise position, le ballon tape sa nuque, monte et trompe Mandanda avec beaucoup de réussite (0-2 / 25′). Le PSG est proche de définitivement tuer ce match, suite à une frappe de Paredes qui touche l’extérieur du poteau de Mandanda (32′). L’OM n’est pas ridicule mais le PSG est en maitrise et peut marquer à chaque accélération.

En seconde période, les parisiens maîtrisent et domine parfaitement la rencontre alors que les olympiens ont plus de mal a se reprocher du but adverse. Le PSG s’impose ainsi sans trop forcer face à une équipe de l’OM sans inspiration et techniquement assez faible.

L’Olympique de Marseille enchaine ainsi un sixième match sans victoire et se retrouve à la 9e place du classement à 5 points de Rennes (5e). Les marseillais comptent toujours deux matchs de retard.