OM – PSG : Benedetto a toujours en travers son but injustement refusé…

La saison dernière, Dario Benedetto a vu son but refusé pour une position de hors-jeu inexistante. L’international argentin l’a toujours de travers malgré son départ pour Elche.

La saison dernière, l’Olympique de Marseille a battu le PSG au Parc des Princes sur le score de 1-0 grâce à un but de Florian Thauvin. Dans ce match, un autre Marseillais avait trouvé le chemin des filets : Dario Benedetto.

Ils ont sifflé hors-jeu pour rien ! — Benedetto

Malheureusement, le but de l’Argentin a été refusé pour une position de hors-jeu totalement inexistante. Au micro de Téléfoot ce dimanche à quelques heures du coup d’envoi entre l’OM et le PSG, Dario Benedetto est revenu sur ce but refusé.

« Ils ont sifflé hors-jeu pour rien ! C’est un beau souvenir car Marseille n’avait plus battu le PSG depuis 9 ans, ca commençait à faire trop long… Le Vélodrome c’est puissant.. vraiment puissant ! S’il y’a bien quelque chose qui représente l’OM ce sont ses supporters, son stade plein cette ambiance si belle… J’espère avoir la chance un jour de rejouer au Vélodrome » Dario Benedetto – Source : Téléfoot (24/10/21)