OM – PSG : Ce qui a changé la donne pour Pierre Ménès !

L’OM a perdu 3-0 ce Clasico contre le PSG. Mbappé a été double buteur et passeur décisif pour Messi. Sur sa chaine YouTube Pierre Ménès (ancien journaliste Canal+) loue la large victoire du PSG, face à un OM plus faible.

L1, J25 : « Le PSG a écrabouillé un OM qui pour la première fois a semblé en-dessous sur le plan physique » Debrief de cette 25e journée de Ligue 1 avec, évidemment, un focus particulier sur le Classique. — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 26, 2023

Marseille a semblé en dessous sur le plan physique

»Le PSG a écrabouillé une équipe de Marseille qui pour la première fois cette saison a semblé en dessous sur le plan physique. Tous les joueurs du PSG ont été bons. Même ceux qui étaient plutôt des boulets depuis des semaines comme Ruiz ou Vitinha. La blessure de Neymar a changé la donne. Du coup Messi était devant. Et surtout Mbappé qui apporte cette profondeur qu’il n’y avait pas lors du match de coupe au Vélodrome. La profondeur c’est ce que Messi a trouvé sur le premier but avec cet appel croisé magnifique de Mbappé. Avant de tromper Pau Lopez d’un tir croisé. Quatre minutes après, une merveille de passe de Mbappé pour Messi qui marque à bout portant. Paris mène 2-0 à la pause sans jamais avoir été inquiété. En seconde mi-temps Marseille serre et a une belle occasion. Avec la tête d’Alexis Sanchez, magnifiquement repoussée par Donnarumma. Et puis derrière ce une-deux entre Mbappé, la louche de Messi et ce tir croisé de Mbappé. Une forte victoire du PSG, qui met une claque monstrueuse au championnat. Puisque ce soir Paris a 8 points d’avance sur Marseille et 10 sur Monaco. » Pierre Ménès – Source : Pierrot le Foot (26/02/2023)