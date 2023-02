L’OM a perdu 3-0 ce Clasico du 26 février contre le PSG. Mbappé a marqué deux fois et a délivré une passe décisive pour Messi. Après le match, au micro de Prime Vidéo, Igor Tudor reconnait que Paris était plus fort que l’OM ce soir.

L’OM n’a rien pu faire contre le PSG. Les buteurs du soir Mbappé et Messi ont scellé la victoire du PSG. L’OM s’est tout de même procuré quelques occasions, mais sans réussite. Après le match Tudor n’exprime aucun regrets malgré la défaite. Et maintient que son système de jeu était le bon.

C’est la meilleure équipe qui a gagné

»Non je ne suis pas déçu. On voulait faire ce que l’on faisait d’habitude. En face c’est la meilleure équipe qui a gagné. C’était difficile pour nous de marquer et de faire des différences. Mes joueurs ont essayé mais ça n’a pas suffit. Ce qu’on fait réussi d’habitude, alors pourquoi changer ? Si vous changez cela ce n’est pas une bonne idée. Mbappé a été très décisif dans ce match. Mbappé présent ou pas ça ne changeait rien pour nous. Est ce que c’était plus difficile, oui. Mais est ce que cela change quelque chose, non. Aujourd’hui j’ai décidé qu’on devait venir avec cette mentalité de gagner. On devait être concentré. On devait courir. On a jamais parlé de gagner le titre. Je l’ai dit depuis le début » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (26/02/2023)