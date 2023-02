OM – PSG : Cette décision concernant Mbappé fait rager les supporters marseillais

Lors du match PSG-Lille dimanche, Kylian Mbappé a reçu un carton jaune pour une faute sur joueur lillois. Pour les supporters de l’OM cette grosse faute aurait du être sanctionné d’un carton rouge.

Le PSG est-il arbitré différemment ? C’est ce que pense les supporters de l’OM. Après une faute à la 77ème minute de PSG-Lille, Mbappé a reçu un carton jaune. Sur les ralentis on voit Mbappé planter ses crampons dans le tibia du joueur du LOSC. Pour les supporters marseillais Mbappé méritaient clairement un carton rouge et insinuent que le PSG bénéficie une nouvelle fois d’un arbitrage à leur cause.

Payet a pris rouge pour cette semelle et Mbappe un jaune…

Faut une cohérence de la commission de discipline de la @LFPfr !!#TeamOM #PSGLille #Mbappe pic.twitter.com/DlvTxBsuFq — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) February 19, 2023

Mbappe doit prendre son rouge et ne jamais finir le match. Mais bon. 😶‍🌫️ #psglosc — Jonatan MacHardy (@Jonatan_M13) February 19, 2023

Pour 99% des joueurs de L1 c’est rouge.

Pas d’égalisation, pas de match à Marseille le we prochain. Mais pour Mbappé l’arbitre met juste un jaune. pic.twitter.com/pI1buW2ven — OMRUN⭐ (@RunOM24) February 19, 2023

A gauche jaune à droite rouge

La différence ? Le poid du maillot et du joueur…🤝🏼💶#mbappe #classico #TeamOM pic.twitter.com/GiFKrnaAin — ForzaaaOM (@Sw87__) February 19, 2023

Si Mbappé avait reçu un carton rouge, il aurait manqué le classique du 26 février contre l’OM. Pour être honnête, Jordan Veretout à commis le même genre de faute lui aussi en retenant son pied et n’a pas été sanctionné face au TFC…