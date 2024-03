OM – PSG : Comment acheter des places sans être abonné ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Si vous n’êtes pas abonné, il faut passer par la billetterie pour obtenir des places pour le match entre l’Olympique de Marseille et le PSG. Cela a commencé ce mercredi 13 mars à 10 heures. Comment accéder à cette possibilité ? On vous explique comment acheter des placer pour le stade Vélodrome.

Après s’être relancé sous l’effet Gasset, l’OM va affronter des adversaires plus relevés en Ligue 1. En effet, avant la trêve internationale, les Marseillais vont se déplacer à Rennes, ensuite ce sera le PSG, Lille et Nice. Le classique entre l’OM et le PSG va se jouer le 31 mars 2024 au stade Vélodrome. Pour tenter d’obtenir des places sans être abonné il faut passer via la billetterie qui a ouvert ce 13 mars à 10 heures. Pour cela, il faut se rendre directement sur le site internet de l’OM et s’armer de patience…

« J’aimerais trop entraîner à Marseille »

Dans une interview accordée à la chaîne Youtube La Zone, l’ex-milieu de l’OM Samir Nasri a évoqué sa volonté de vouloir passer du temps avec ses proches avant de devenir entraîneur: « J’essaie encore de voir certaines choses avant de me lancer, j’essaie de profiter de ma famille. Parce qu’à partir du moment où tu commences un truc en tant que coach, c’est fini… Ta famille c’est ton équipe, ton club et tu ne dois être obnubilé que par ça. Aujourd’hui j’ai envie de profiter encore un petit peu avant de me lancer. »L’ancien international français (41 sélections, 5 buts) a reconnu qu’il souhaitait, un jour, entraîner l’OM : « J’aimerais trop entraîner là-bas. Je ne me dis pas que dans un an je suis prêt, car même si tu as de grandes connaissances footabllistiques, tactique, que tu es un super manager et sais gérer un groupe, tu vas faire des erreurs, c’est obligatoire. Il vaut mieux entraîner une équipe de jeunes, apprendre avant de te lancer, surtout quand on parle d’un club aussi présent médiatiquement que l’OM (…) Est-ce que Marseille c’est coché dans ma tête ? Mais oui ! »