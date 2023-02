OM – PSG : Déçu, Veretout veut vite oublier !

L’OM a perdu 3-0 ce Clasico contre le PSG. Mbappé, par deux fois et Messi sont les buteurs. L’OM s’est tout de même procuré quelques occasions mais n’a pas su les concrétiser. Après le match, au micro de Prime Vidéo, Jordan Veretout, revient sur cette défaite. Mais appelle à la remobilisation pour le match de coupe de France contre Annecy, le 1er mars.

💬 JORDAN VERETOUT (Maritima) : « Il nous reste 3 matchs en Coupe et l’objectif est clairement de ramener le trophée à Marseille. Quand tu élimines de grosses équipes comme Rennes et le PSG, tu as envie d’aller la chercher. On aura un match difficile contre Annecy »💪💪 — Arnaud Allez L’OM 💙🤍 (@arnaud60000g) February 17, 2023

On a un match très important à jouer mercredi

»On a beaucoup de déception. On a pas été au rendez vous ce soir. On savait qu’on allait être exposé à ce genre de contres. Il faut vite oublier. Dès mercredi on a un match très important (quart de finale de CDF contre Annecy) et puis le championnat continue. Depuis le début de saison on joue comme ça. On a joué comme ça en coupe et aussi à l’aller. Le coach a des principes. On essaie de répondre le mieux possible. Ce soir ça nous a pas réussi. C’est comme ça c’est le football. Maintenant il faut vite tourner la page, oublier cette défaite et continuer à bosser. Quand Mbappé est là ils ont plus de profondeur. Ils ont été meilleurs que nous. C’est toujours mieux d’enchainer avec le match de coupe dans trois jours. Encore un grand merci aux supporters ce soir. On est déçu pour eux. » Jordan Veretout – Source : Prime Vidéo (26/02/2023)