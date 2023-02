OM – PSG : Déjà deux défenseurs absents côté marseillais, deux stars incertaines côté parisien !

L’OM va affronter un Nice revigoré ce dimanche, il faudra ensuite affronter le PSG en Coupe de France le mercredi suivant. Léo Balerdi sera suspendu pour ce match, du côté parisien Mbappé et Ramos, blessés sont incertains pour ce match.

En raison de l’accumulation de 3 cartons jaunes en Ligue 1, Léonardo Balerdi sera suspendu pour le 8ème de finale de coupe de France contre le PSG, le 8 février. Eric Bailly purgera à cette occasion son 7e et dernier match de suspension, il sera donc lui aussi absent. Sorti en cours de match et a priori touché à la cheville, Chancel Mbemba sera-t-il opérationnel ? Lors de la victoire 2/0 de l’OM contre le FC Nantes Léo Balerdi a reçu son troisième carton jaune de la saison, en Ligue 1. Ce carton s’ajoute à celui contre Lille, le 10 septembre dernier. Et à celui reçu contre Rennes le 18 septembre. Le défenseur argentin aura donc une suspension d’un match, contre le PSG. Mais pourra disputer le derby contre l’OGC Nice, le 5 février.

Balerdi et Bailly suspendu, Mbemba incertain ?

Killian Mbappé et Sergio Ramos sont eux sortis sur blessure et sont donc incertains pour ce Classique. Kylian Mbappé est sorti à la 21ème minute contre Montpellier, de même pour Sergio Ramos à la 32ème minute. Après la victoire 3/1 du PSG, Christophe Galtier a donné quelques précisions sur les blessures de ses deux joueurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Foot Mercato (@footmercato)

Cela ne paraît pas très grave

»Après un choc à la tête, Sergio s’est fait mal à l’adducteur en retombant. On pense que ce n’est pas grave. Il a préféré sortir et ne pas prendre de risques alors que nous devons enchaîner les matchs tous les trois jours. Concernant Kylian, sur un tacle, il a pris un coup au genou et derrière le genou. Est-ce une contusion ou un hématome ? On ne sait pas encore. Cela ne paraît pas très grave ni pour l’un ni pour l’autre. Ce sont deux joueurs très importants et il y a ce calendrier. Sur ce qu’on a vu à la mi-temps et après le match, il n’y a pas d’inquiétude. » Christophe Galtier – Source : le Parisien (1/02/2023)

L’OM recevra de nouveau le PSG, le 26 février, pour la 25ème journée de Ligue 1.