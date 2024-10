OM – PSG : Deux anciens arbitres critiquent la décision de Letexier !

Bruno Derrien et Saïd Ennjimi ont récemment commenté le carton rouge controversé donné à Amine Harit par l’arbitre François Letexier, qualifiant cette décision de trop sévère.

Dans une interview accordée à L’Équipe, les deux anciens arbitres ont partagé leur désaccord concernant l’expulsion d’Amine Harit. Bruno Derrien a insisté sur le fait qu’un carton rouge, en début de match, doit être incontestable. Il a expliqué que l’action en question lors de ce OM – PSG ne représentait pas une agression claire, mais plutôt une tentative légitime de jouer le ballon. « Je trouve cette décision extrêmement sévère. Pour un rouge d’entrée de jeu, il faut qu’il soit incontestable et incontesté. Ce n’est pas une agression caractérisée, on sent que le joueur veut jouer le ballon ».

Décision sévère, que fait la VAR ?

Saïd Ennjimi a, quant à lui, souligné l’importance de la VAR dans ce type de situations. Il a affirmé que l’assistance vidéo aurait dû inciter l’arbitre à revoir les images, ce qui aurait pu renforcer la légitimité de sa décision. Ennjimi a également mentionné que la performance de Letexier est entachée par cette décision, car dans les matchs de haut niveau, chaque détail compte. Manquer une phase clé peut compromettre l’ensemble de l’arbitrage. « L’objectif de la VAR est au moins de demander à l’arbitre de se déplacer pour voir les images s’il y a un doute. Ça aurait été bien de se déplacer, au moins pour la forme. Cela aurait légitimé sa décision. C’est le très haut niveau. On ne retient que ça, un ou deux détails par match. Quand vous passez au travers de la phase de jeu principale d’un match, vous vous ratez. »

Ces commentaires soulèvent des questions sur l’utilisation de la VAR et sur la rigueur des décisions arbitrales dans le football moderne.