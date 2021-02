OM – PSG : Gros coup dur pour Milik et Marseille !

La recrue phare du mercato hivernal, Arek Milik devrait être forfait pour le match face au PSG demain. L’attaquant se serait blessé à la cuisse face à Lens mercredi…

Buteur face à Lens mercredi, la recrue Arek Milik s’est en effet blessé à la cuisse selon RMC. L’attaquant aurait ressenti cette douleur pendant le match de mercredi, la radio précise que « l’entourage du joueur, on confirme ce vendredi matin la mauvaise nouvelle en précisant qu’il n’a pas participé à l’entraînement, jeudi, à cause de cette blessure. » Milik comme Et, effectivement, Milik Thauvin, Alvaro, Bénédetto et Nagatomo n’était pas sur le terrain du centre RLD ce matin. Le coach intérimaire Nasser Larguet devrait en dire plus à partir de 13h en conférence de presse.

