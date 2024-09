OM – PSG : Grosse inquiétude pour les supporters marseillais !

Au coude à coude au championnat, l’OM et le PSG s’affronteront le 27 octobre prochain, au Vélodrome. Un match qui se fera potentiellement sans supporters à cause des fumigènes et feux d’artifice utilisé contre Nice.

Le 27 octobre prochain aura lieu le grand rendez vous du championnat français, le classico entre l’OM et le PSG. Un match aller dans un stade bouillant, ou pas. En effet après les nombreuses célébrations d’anniversaire face à Nice, avec fumigènes et feux d’artifice. Les supporters marseillais risquent une suspension des virages face à Angers, mais également face au PSG. La commission de discipline de la LFP se réunira le 25 septembre pour étudier le dossier, mais la ligue et DAZN se retrouve dans une impasse. L’OM devrait être sanctionné mais les dirigeants ne peuvent suspendre les virages pour le match le plus vendeur de l’année.

Suspension des virages face à Angers, mais aussi face au PSG ?

Sur les fumigènes et feux d’artifice, dossier étudié dans 8 jours.

+ que l’interruption du match c’est l’usage de feux d’artifice qui pose problème à la commission de discipline.

Si sanction, prochains rdv au Vél: Angers et Paris#OM #TeamOM @bleuprovence @Mode55489648 @StatsOmp pic.twitter.com/Zrn0It4AOI — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) September 17, 2024

