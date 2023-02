OM – PSG / Guendouzi : « c’est le scénario cauchemar! »

L’OM est mené 2-0 à la mi-temps dans ce Clasico face au PSG. Mbappé et Messi sont les buteurs aux 25èmes et 29èmes minutes. A la mi-temps Mattéo Guendouzi est revenu sur cette première mi-temps très difficile, au micro de Prime Vidéo mais garde de l’espoir pour le retour des vestiaires.

Une première mi-temps difficile pour l’OM. Marseille est mené 2-0 suite à des buts de Mbappé et Messi. Les olympiens ont eu des occasions de but mais n’ont pas concrétisé. Malgré ce score Mattéo Guendouzi veut croire à un retour !

Il reste une deuxième mi-temps pour tout donner

« Oui c’est le scénario cauchemar. On est mené 2-0 à la mi-temps. Kylian va très vite dans la profondeur. C’est comme ça qu’ils ont marqué le premier but. On savait que ça allait être très compliqué par rapport à ça. On a mal géré cet épisode là sur le premier but. On a eu des occasions pour marquer. Malheureusement on l’a pas fait. Il reste une deuxième mi-temps et on va tout donner. On doit continuer à avoir des occasions pour marquer un but et ensuite tout enchainer. » Mattéo Guendouzi – Source : Prime Vidéo (26/02/2023)