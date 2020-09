OM/PSG : La compo parisienne avec Neymar et Di Maria !

L’Olympique de Marseille affronte le Paris Saint-Germain dans un peu plus d’une heure. Si en début de semaine Neymar et Di Maria devaient être absents, il semble qu’ils soient finalement disponibles et alignés…

Sortis de leurs périodes d’isolement et déjà alignés par leur coach ! Alors que Tuchel avait laissé penser ces derniers jours en conférence de presse qu’il ne prendrait pas forcément le risque d’aligner ses stars à court d’entrainement, Neymar et Di Maria débuteront finalement la rencontre selon L’Équipe et La Chaîne Téléfoot.

D’un seul coup, le onze parisien a une autre gueule que celui aligné à Lens…

La composition

Rico

Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Bernat

Herrera, Gueye, Verratti

Di Maria, Neymar, Sarabia