OM – PSG : La Préfecture prend des mesures qui vont déplaire aux supporters !

À l’occasion de la 11e journée de championnat, et le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, la Préfecture de Police des Bouches du Rhône a annoncé l’interdiction de rassemblement des supporters marseillais dans certains arrondissements.

L’OM reste sur une victoire 4-1 la semaine passée contre le FC Lorient. Un succès qui lui a permis de retrouver le podium de la Ligue 1. Opposé au PSG dimanche soir dans le choc de la 11e journée, l’OM vient d’apprendre que ses supporters ne pourraient pas se rassembler aux alentours du Stade Vélodrome de 14h à 23h.

Interdiction préfectorale pour dimanche!!! https://t.co/kMxS5dBIN1 — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) October 22, 2021

⚽️Match #OMPSG

👉@prefpolice13 prend un arrêté d’interdiction de tout cortège en marge du match, compte tenu des graves troubles à l’ordre public constatés les années précédentes

🏟️ Pour que l’esprit du sport gagne la partie! pic.twitter.com/ZZ350JFYet — Préfète de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) October 22, 2021

« Tous les rassemblements, cortèges et défilés non déclarés sont interdits dans les 1er, 6e et 8e arrondissements » – Préfecture de Police

« Les années précédentes, certains supporters ont pris l’habitude de se réunir pour former des cortèges non déclarés et non encadrés, occasionnant des troubles graves à l’ordre public : violences envers les forces de l’ordre, dégradations sur la voie publique, usage massif d’engins pyrotechniques et gênes importantes de la circulation. Tous les rassemblements, cortèges et défilés non déclarés sont interdits dans les 1er, 6e et 8e arrondissements dimanche de 14h à 23h » Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône — Source: Communiqué (22/10/21)