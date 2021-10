OM – PSG : L’action du Massilia Socios Club ne plaît pas du tout aux supporters marseillais !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille reçoit le PSG au Stade Vélodrome. Le Massilia Socios Club prévoit d’envoyer de faux billets avec le visage de Lionel Messi et « pétrodollars » inscrit… Une action qui ne plaît pas du tout aux supporters marseillais sur les réseaux sociaux.

L’Olympique de Marseille va affronter son plus grand rival : le PSG. Une rencontre qui devrait être suivie par un Vélodrome totalement plein mais sans supporters du Paris Saint-Germain. Pour l’évènement, le Massilia Socios Club prévoit une action.

En effet, depuis près d’une semaine, le groupe partage ses faux billets avec la tête de Lionel Messi imprimée et « pétrodollars » inscrit. Téléfoot a d’ailleurs rencontré ces supporters et les a interrogé sur leur action à venir.

« C’est pour Messi ça ce soir. J’espère qu’il saura apprécier » Les supporters marseillais chambrent Messi avec une liasse de billets à son effigie #OMPSG pic.twitter.com/R7OIITcSaD — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 24, 2021

On s’affiche devant tout le monde c’est la giga honte ces fausses liasses

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’Olympique de Marseille crient au scandale et affirment que l’action du Massilia Socios Club est une honte… Cela risque d’être tendu dans les tribunes marseillaise ce dimanche soir !

A LIRE AUSSI : OM : Les probables titulaires face au PSG

Nan mais arrête d’être fier on s’affiche devant tout le monde c’est la giga honte ces fausses liasses — Glophar (@Glophar) October 24, 2021

pouah mais que c’est ridicule, quelle honte — Shavinz (@Shavinz_) October 24, 2021

Oh merde … La honte — Basile Bilo 🕊️ (@basilebilo) October 24, 2021

On a besoin d’exemplarité. Avec notre slogan qui nous tient à coeur, soyons à jamais les premiers à donner l’exemple — Payet

Certains affirment d’ailleurs que cette action est contraire aux demandes de Dimitri Payet et Pablo Longoria. Pour rappel, les deux hommes forts de l’Olympique de Marseille réclamaient de l’apaisement pour cette rencontre afin d’éviter les sanctions.

« Demain c’est un Clasico, on sait ce que cela représente pour la ville, les supporters et les joueurs. Mais cela doit rester une fête, un bel évènement sportif. On doit en parler comme un grand match de football. Supporters marseillais, demain on a besoin de vous. On a besoin d’exemplarité. Avec notre slogan qui nous tient à coeur, soyons à jamais les premiers à donner l’exemple. Que lors d’un Clasico aussi important que demain, que la fête soit belle. Peu importe l’extra-sportif, peu importe le score, on a besoin de montrer l’exemple. Nous sur le terrain, on sera exemplaire et on a besoin de vous. N’oubliez pas qu’on est en sursis et qu’on risque de perdre un point. Tous les points sont importants. Ce sont des points qui nous manqueront en fin de saison. » Dimitri Payet – Source : Twitter (23/10/21)