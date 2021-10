OM – PSG : Le onze de départ de Sampaoli pour le Clasico !

L’OM dispute ce dimanche soir son onzième match de Ligue 1 cette saison. Pour cette rencontre, forcément spéciale face au PSG, voici le onze de départ mis en place par Jorge Sampaoli !

Pour ce onzième match de Ligue 1, Jorge Sampaoli a décidé de faire confiance à Pau Lopez dans les buts, qui est clairement devenu le numéro un du poste ! Saliba et Luan Peres en défense avec Caleta-Car. Kamara est au poste de sentinelle, Guendouzi et Rongier au milieu de terrain avec Ünder à droite, Lirola à gauche. Payet est positionné juste derrière Milik.

LE ONZE DE SAMPAOLI face au PSG

P.Lopez

Saliba, Caleta-Car, Peres

Rongier Kamara

Guendouzi Lirola

Payet

Milik

Sampaoli explique comment il veut tenter de contrôler le PSG et Messi

« Il va bien falloir contrôler le ballon, mais aussi les pertes de balle. Ca va très vite devant le PSG, avec des grandes qualités individuelles. L’importance des matches est lié à l’inquiétude populaire. Les supporters veulent un match disputé malgré la différence et on peut le voir lors de chaque mercato. La différence avec un autre match c’est l’émotion du supporter qui l’a donne, ça donne un match un peu spécial. (…) J’ai joué contre Messi, je l’ai aussi dirigé, c’est le meilleur joueur du monde, il est très difficile à contrôler. Le plus important sera de minimiser leur jeu en ayant le contrôle par notre jeu, Messi doit être loin de nos buts. La meilleur façon de stopper un joueur comme ça est de contrôler le match. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (22/10/2021)