OM PSG : Le prono de la rédaction

Ce dimanche 31 mars 2024, l’Olympique de Marseille reçoit le PSG en clôture de la 27e journée de Ligue 1. La rédaction de FC Marseille vous propose son pronostic pour ce classique du championnat de France.

L’Olympique de Marseille vit une saison très compliquée, mais les confrontations entre le club marseillais et son rival parisien sont toujours des matchs à parts. Les olympiens se sont relancés à la suite à l’arrivée de Jean Louis Gasset à la place de Gennaro Gattuso. Après quatre victoires consécutives en Ligue et une défaite juste avant la trêve contre Rennes, l’OM doit faire un résultat pour ne pas laisser s’échapper les concurrents au podium..

Comme l’explique Jean Louis Gasset, les marseillais devront se surpasser pour être à la hauteur de l’évènement : « Si il y a plus de talent dans l’équipe d’en face et que vous voulez réaliser un exploit, il faut trouver des solutions. Être beaucoup plus concentré, agressif et habile avec le ballon. Tenir également la balle dans certains moments. Il faut pratiquement faire le match parfait. On l’a déjà fait. On a toujours su s’adapter à la situation. Le match face à Villarreal est le sommet. Il faudra faire encore mieux. Le Stade est à guichet fermé. C’est LE match. Il s’agit des deux équipes les plus titrés de France. Sur un match, c’est possible. Dans un match de football, il y a toujours un espoir, » a déclaré le coach olympien.

Le Prono de la rédaction :

Comme le révèle les cotes du match sur le site de notre partenaire PARIONS SPORT, l’OM n’est pas favori pour cette rencontre face au PSG. La cote de la victoire de l ‘OM est de 3,20 tandis que celle d’une victoire de Paris SG est de 2,05.

Rendez vous chez notre partenaire PARIONS SPORT, « N°1 sur les cotes du Classico », pour parier sur cette rencontre.

Voici le pronostic de la rédaction de FCMarseille pour ce classique OM PSG :

L’OM gagne au moins une mi-temps avec une cote chez Parions Sport à 1,90.

*Etude réalisée par Nielsen Sports sur les cotes (pari [1N2]) des matchs de Ligue 1 UberEats PSG/OM et OM/PSG du 27/10/19 au 26/02/23 (7 matchs – 4 relevés par match : H-24 ; -12 ; -6 ; -30mn) auprès de ParionsSport En Ligne, Winamax, Betclic, Unibet, ZeBet, Netbet.