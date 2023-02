OM – PSG : Le terrible constat de Galtier

Battus 1-2 par l’OM en Coupe de France, le PSG est éliminé dès les 8èmes de finale. En conférence de presse d’après match, Christophe Galtier reconnait être tombé sur un Marseille bien plus efficace que son équipe.

Ils ont fait un match total, poussés par les Marseillais

»C’est une grosse déception. La Coupe de France était un de nos objectifs. On est battu par une belle équipe de Marseille. C’est une période difficile. Une fois menés, on s’est créé très peu de situations favorables. À partir du moment où le bloc marseillais s’est mis bas, on a énormément souffert. On a été pauvre sur un plan offensif. On s’est créé très peu de situations. On nous a bloqué énormément nos latéraux et dans le jeu combiné, dans la densité, ce n’est pas passé. Après il faut évidemment éviter de concéder des situations ou des buts sur des erreurs qui nous coûtent cher. On va récupérer rapidement, nettoyer les têtes, pour que cette déception ne soit pas un poids important. On ne peut plus rien y faire, on est éliminés. Difficile de parler des Olympiens, on connaissait l’environnement. Ils ont fait un match total, poussés par les Marseillais, ce qui les a incités à se surpasser. » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (9/02/2023)

On a progressé dans notre manière de défendre

»Je n’aime pas trop comparer mais je pense qu’on a très bien fait, surtout quand on a vu le match qu’on a fait contre Nice en Ligue 1. Surtout face à cet adversaire, dans un gros rythme. Les joueurs peuvent être fiers. C’est une belle chose. C’est un adversaire très fort que l’on a affronté, c’est dur de presser pendant 90 minutes. Mais quand on a été plus bas, on a peu concédé. On a vraiment progressé dans notre manière de défendre. » Igor Tudor – Source : l’Equipe (9/02/2023)