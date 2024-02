OM vs PSG : L’échange sympa entre Nasri et Ginola !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

A l’occasion des huitièmes de finale aller de Ligue des champions, l’es anciens joueurs de l’OM et du PSG Samir Nasri et David Ginola étaient sur le plateau de Canal+. Les consultants ont eu un échange marrant sur les préférence de l’ancien milieu offensif marseillais.

Samir Nasri a dévoilé sa préférence sur son club de cœur et c’est sans surprise l’Olympique de Marseille. Sur le plateau du Canal Champions Club, David Ginola a tenté de taquiner Samir Nasri. « Et s’il y avait Arsenal-Manchester City ? », a demandé l’ancien Parisien. « Je suis pour City », répond Nasri. « Et Man City-Marseille ? », relance Ginola. « Marseille ! ». Et pour clôturer l’échange, Ginola lui demande, et « Marseille – Paris », pour la blague…

OM > City > Arsenal

Entre Arsenal, Manchester City et l’OM, quel club Samir Nasri préfère-t-il❓(La réponse va vous surprendre (non)) 😅#UCL pic.twitter.com/nDc746fLNG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 21, 2024

« J’aimerais trop entraîner à Marseille »

Dans une interview accordée à la chaîne Youtube La Zone, l’ex-milieu de l’OM Samir Nasri a évoqué sa volonté de vouloir passer du temps avec ses proches avant de devenir entraîneur: « J’essaie encore de voir certaines choses avant de me lancer, j’essaie de profiter de ma famille. Parce qu’à partir du moment où tu commences un truc en tant que coach, c’est fini… Ta famille c’est ton équipe, ton club et tu ne dois être obnubilé que par ça. Aujourd’hui j’ai envie de profiter encore un petit peu avant de me lancer. »L’ancien international français (41 sélections, 5 buts) a reconnu qu’il souhaitait, un jour, entraîner l’OM : « J’aimerais trop entraîner là-bas. Je ne me dis pas que dans un an je suis prêt, car même si tu as de grandes connaissances footabllistiques, tactique, que tu es un super manager et sais gérer un groupe, tu vas faire des erreurs, c’est obligatoire. Il vaut mieux entraîner une équipe de jeunes, apprendre avant de te lancer, surtout quand on parle d’un club aussi présent médiatiquement que l’OM (…) Est-ce que Marseille c’est coché dans ma tête ? Mais oui ! »