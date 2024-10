OM – PSG : Les mots forts de De Zerbi sur ses joueurs et Letexier !

Après la défaite de l’Olympique de Marseille (OM) contre le Paris Saint-Germain (PSG) lors de la 9e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a exprimé ses regrets en conférence de presse d’avant-match. Il a souligné que certains joueurs, ainsi que les entraîneurs, ont besoin d’un temps d’adaptation au contexte marseillais, surtout lors de matchs à enjeu comme le Classique. Pour son premier affrontement avec le PSG, l’équipe n’a pas affiché l’état d’esprit nécessaire.

Roberto De Zerbi a déclaré : « C’est vrai, j’en suis désolé. On avait préparé un match dans le but d’être courageux et d’avoir de la personnalité, mais jusqu’à l’exclusion d’Harit, on n’a eu ni courage ni personnalité. Ce n’était pas le match que l’on avait en tête, c’est un problème. On peut perdre, mais quand on porte le maillot de l’OM, on ne peut pas jouer sans courage, sans personnalité, que l’on soit joueur ou entraîneur. Sinon, tu ne mérites pas de porter ce maillot. »

Il a ajouté : « Il faut avoir une analyse juste et lucide sur les 20 premières minutes. » De Zerbi a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas utiliser l’expulsion d’Amine Harit comme excuse pour la performance de son équipe. Bien qu’il ait été déçu par cet incident, il estime qu’en l’absence de cette expulsion, l’équipe aurait pu mieux entrer dans le match. Il a souligné l’importance d’une évaluation honnête des premières minutes de jeu, en précisant : « Que ce soit à l’OM, à Brighton ou à Sassuolo, je n’ai pas peur de perdre, j’ai peur de ne pas jouer les matchs… »

« On n’a pas reconnu l’OM de De Zerbi? Tu as raison…. Ce soir on a manqué de courage de personnalité alors que c’était ce que l’on avait préparé et c’est un problème. On ne peux pas jouer comme ça avec le maillot de l’OM » #OMPSG pic.twitter.com/15LzbbJC9s — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 27, 2024



Concernant l’arbitrage de Monsieur Letexier, Roberto De Zerbi a clairement affiché on incompréhension : « L’arbitre a expulsé Harit parce qu’il a vu les traces sur le torse (de Marquinhos). C’est vraiment insensé parce que s’il y a un choc à la tête entre deux joueurs, et que l’un d’entre eux saigne, alors l’autre doit-il être expulsé ? Ce n’est pas ça le football. Mais je ne veux pas parler de cela, je ne veux pas insister au risque d’être sanctionné, c’est à vous de juger.»

Avec deux défaites en neuf journées, il est crucial que le groupe ne s’habitue pas à la défaite. L’OM a déjà perdu plusieurs opportunités. Le prochain défi se profile à Nantes, le dimanche 5 novembre, un match qu’il faudra aborder avec sérieux pour espérer redresser la barre et renouer avec le succès.

Cette déclaration de Roberto De Zerbi souligne l’importance de la détermination et du caractère pour les joueurs de l’OM, des éléments essentiels pour porter le maillot du club marseillais.