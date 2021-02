OM – PSG // Les Notes de FCM : Le duo Kamara et Gueye au niveau, Rongier, Nagatomo et Germain au bout du rouleau…

L’Olympique de Marseille, s’est incliné au Vélodrome sur le score de 0-2 face au PSG ce dimanche soir… Voici les notes des joueurs alignés par Nasser Larguet.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 4,5/10

Pas vraiment irréprochable sur le but de Mbappé…

Malgré tout, il n’a pas fait un match catastrophique. Il prend deux buts mais en 1 contre 1 à cette vitesse, il n’a pas le temps de fermer correctement son angle et empêcher Mbappé de mettre la balle au fond des filets. Sur le second but, Icardi est très chanceux de reprendre ce centre dus dos. Pas évident pour le gardien de l’OM d’anticiper la trajectoire.

Y. Nagatomo : 2/10

Ce n’est plus possible !

Greffons un nouveau mollet à Amavi et faisons le revenir ! Alors oui, Pol Lirola n’a pas été fantastique lors de son entrée. Il n’a pas non plus été très bon face à Lens. Mais cela n’excuse pas Nasser Larget d’avoir titularisé Yuto Nagatomo fasse au PSG. Heureusement que Di Maria se blesse et laisse Sarabia entrer sur le côté droit de l’attaque parisienne… Sinon, qui sait à combien ce match se serait terminé. Remplacé par Lirola à la 55′ qui a été discret offensivement et défensivement. Pas la même alchimie que Sakai avec Thauvin.

A.Gonzalez : 4/10

Un guerrier plein de courage malgré tout…

On sentait bien qu’Alvaro Gonzalez voulait rester sur le terrain pour continuer son duel avec Neymar. Malheureusement, il n’a pas pu terminer la rencontre mais même sur une jambe, il a été solide et s’est bien interposé sur une passe en retrait de Mbappé vers Neymar. Sur l’ensemble de la rencontre, il n’a pas vraiment été aidé par ses partenaires… Remplacé par Lucas Perrin à la 77′ qui a tenu son rôle sans faire de boulettes. Le minot a été propre jusqu’à la fin du match.

D. Caleta-Car : 3/10

Beaucoup trop lent face aux fusées parisiennes…

Duje Caleta-Car n’a pas réussi à stopper les attaques des joueurs du PSG. Parfois, le Croate a été vraiment trop passif et n’a pas anticipé les passes des milieux parisiens. Dans le domaine aérien, il n’a pas été trop mal. Il intervient bien sur une offensive de Neymar en fin de rencontre qui aurait pu aggraver le score.

H.Sakai : 3/10

Bien trop limité pour ce genre de rencontres…

Dans l’envie, il est un exemple pour ses partenaires mais dans l’exécution, le Japonais a eu du mal à plusieurs reprises. En première mi-temps, il a été intéressant offensivement avec quelques percées et surtout de bonnes combinaisons avec son coéquipier Florian Thauvin. Défensivement, il fait une grosse erreur sur Kylian Mbappé en se jetant et lui laissant le champ pour tromper Mandanda. Un match difficile en somme.

P. Gueye : 5/10

Toujours ce petit excès de nervosité…

Avec Pape Gueye, l’Olympique de Marseille s’est offert un beau milieu de terrain d’avenir. Âgé de seulement 22 ans, il joue sa première saison en Ligue 1 et manque donc d’expérience. A plusieurs reprises, il s’est fait avoir par Leandro Paredes. Il est d’ailleurs sanctionné d’un carton jaune pour un excès d’engagement sur l’Argentin, même s’il ne le touche presque pas. Au niveau de sa vision de jeu, il est clairement au dessus de la moyenne. Avec son bon pressing, il récupère un bon ballon en première mi-temps. Il arme une frappe du gauche qui est repoussée par Rico. Plutôt un bon match malgré le contexte et le score.

B.Kamara : 6/10

Tout simplement le meilleur Marseillais sur le terrain !

Il a été partout. Kamara a mis tous les ingrédients nécessaires pour faire un gros match : de l’intensité, de la justesse technique et un bon placement. Malheureusement, il n’est pas aidé par ses coéquipiers et doit donc faire des allers retours pour colmater les trous laissés par ses latéraux. Parfois à gauche, à droite, il s’est même retrouvé en position de frappes à plusieurs reprises. Il aurait pu être récompensé par un but mais n’a jamais réussi à tromper Sergio Rico.

V.Rongier : 3/10

Une erreur qui l’a fait sombrer !

En début de rencontre, Valentin Rongier semblait en place. Ses courses étaient maîtrisées, son pressing était bien dosé. Puis, sur cette perte de balle marseillaise à la suite d’un corner raté de Payet, il ne parvient pas à stopper Verratti et chute. La suite, c’est Mbappé qui pousse le ballon dans les filets de Mandanda. Après cette erreur, il n’a jamais levé la tête de l’eau. Remplacé par Cuisance à la 88′ qui n’a rien apporté en fin de match.

F. Thauvin : 4/10

Sans Sakai, il n’est plus rien !

Bizarrement, lorsque Sakai a retrouvé son côté gauche après l’entrée de Pol Lirola, Florian Thauvin a stoppé ses offensives, n’a plus vraiment fait d’appel. A plusieurs reprises, il était bien trouvé par le Japonais en première mi-temps mais forçait toujours sur son pied gauche. Les défenseurs parisiens ne se sont pas fait avoir par « la spéciale » du numéro 26 marseillais. Remplacé par Luis Henrique à la 77′ qui a certainement réalisé sa meilleure entrée sous le maillot de l’OM. Le Brésilien a percuté, trouvé la profondeur et a même frappé au but !

D.Payet : 3/10

Du mieux gâché par cette expulsion !

Il y avait du mieux dans la prestation de Dimitri Payet ! Tout n’a pas été parfait mais dans son implication, le numéro 10 a montré un autre visage. Physiquement, il semblait plus affuté et plus enclin à faire des débordements sur son côté gauche. Il nous a gratifié de son superbe extérieur du droit à trois reprises. Par contre, toujours énormément de déchets sur ses corners et coup-francs…

V. Germain : 2/10

Il a ralenti le jeu marseillais…

Déjà que la vitesse n’est pas le point fort de l’OM, Valère Germain réussit l’exploit de ralentir encore plus le jeu des Marseillais en jouant systématiquement vers l’arrière. Dans l’axe, il cherchait toujours à remettre le ballon à ses partenaires en jouant dos au but. Remplacé par Benedetto à la 55′ qui a été affligeant.

LE COACH

Nasser Larguet : 4/10

Tactiquement, c’était difficile de faire mieux en si peu de temps…

Pour son seconde match, Nasser Larguet affronte le PSG et ses joueurs n’ont pas été ridicules, malgré le contexte. L’intention était bonne : faire du pressing, récupérer des ballons haut pour essayer de punir les quelques erreurs parisiennes. Les Marseillais n’ont pas été en réussite devant le but, contrairement à leur adversaire du soir.