OM – PSG : L’étonnant pronostic de Pierre Ménès pour le Classico !

L’Olympique de Marseille est opposé au Paris Saint-Germain à l’occasion du match de clôture de la 11e journée de Ligue 1. Selon l’ancien consultant de Canal +, le PSG ne part pas forcément favori de la rencontre…

L’OM accueille dimanche soir le PSG pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Trois jours après avoir obtenu un point à la Lazio de Rome, les marseillais essayeront de battre le leader parisien au Stade Vélodrome. Surtout que le Paris Saint-Germain ne traverse pas la meilleure période de sa saison. Depuis le retour de la trêve internationale, les parisiens sont venus à bout difficilement d’Angers et de Leipzig.

Des performances en demi-teinte qui laissent dire à Pierre Ménès que le PSG n’est pas assuré de l’emporter demain soir face à l’Olympique de Marseille. La réponse définitive demain soir à 21h…

Le PSG est tellement peu convaincant dans le jeu que je serais très étonné qu’il l’emporte — Ménès

« Le nul me paraît le choix le plus cohérent. Les Marseillais seront super motivés dans un Vélodrome plein et en fusion. Et le PSG, peut-être privé de Neymar, est tellement peu convaincant dans le jeu que je serais très étonné qu’il l’emporte » Pierre Ménès— Source: Pierrot le foot (22/10/21)